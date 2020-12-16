شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب»: تطوير قطاع الحديد والصلب «قطار سريع لا يتوقف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لآليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة، خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، واصفا تطوير قطاع صناعة الحديد والصلب بـ«قطار سريع» لا يتوقف.

قال النائب، في بيان، إن صناعة الحديد والصلب شهدت تدهورا كبيرا خلال الأعوام السابقة، وبالرغم من ذلك إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على أن يولى اهتماما كبيرا، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الدولة بقيادة السيسي قطعت شوطا كبيرا في ملف دعم الصناعات الوطنية كافة مما تسببت في طفرة صناعية فريدة في نوعها، ومن بينها صناعة الحديد والصلب وصناعات أخرى كثيفة استهلاك الطاقة، وخفضت أسعار الطاقة، ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد البرلماني على أنه بالرغم من تفشي الفيروس إلا أن الدولة استطاعت العبور من الأزمة إلى بر الأمان، وتجنب كافة الآثار السلبية التي تعاني منها الدول اقتصاديا، بشهادات دولية وعالمية.



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