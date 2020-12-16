شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهرية شمال سيناء» تعلن عن حاجتها لـ 5 وظائف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية عن حاجتها لشغل ٥ وظائف إشرافية، طبقا لشروط شغلها ببطاقة الوصف الوظيفي لكل منهم طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

أكد الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن الوظائف المطلوبة هي مدير إدارة الأمن، مدير إدارة الشؤون الوظيفية، مدير إدارة الشؤون المالية، مدير إدارة الشؤون الإدارية، مدير إدارة التعاقدات والمخازن.

أضاف أبو القاسم، أن التقدم إلى الوظائف المطلوبة اعتبارا من اليوم لمدة ١٠ أيام، بإدارة الشؤون الوظيفية بالمنطقة فى مدينة العريش.