شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز مغاغة يتابع إجراءات الوقاية من كورونا في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد السيد أبوليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة مغاغة، اليوم الأربعاء، بعض مدارس، شملت مدرسة مغاغة التجارية بنات، وطه حسين الابتدائية، وأم المؤمنين الإعدادية بنات، لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتشديد على أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وتذليل جميع العقبات.

أشاد أبوليلة، بجميع المدارس وحسن الانضباط والنظام وإتباع الإجراءات الاحترازية وسير العملية التعليمية، اختتم جولة بحضور اجتماع مديري المدارس الابتدائية، لمناقشة استعداد المدارس لتجهيز أعمال الامتحانات ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.