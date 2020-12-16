شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأحوال الجوية بكفر الشيخ.. وعودة حركة الصيد في بحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية منذ صباح الأربعاء، وهدأت الرياح والعواصف.
قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي في برج البرلس، إن مراكب الصيد عادت للصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية، وبعد توقف عن الصيد أربعة أيام خلال تلك النوة.
أضاف، أن برج البرلس وبلطيم شهدتا أمطارا خفيفة صباحا لوقت قصير، إلا أنها لم تؤثر علي حركة الصيد، لآن العواصف والرياح هدأت كما أن البحر لم يعد به أمواج شديدة.
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