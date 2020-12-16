شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسين أبو حجاج يطالب بمد ساعات العمل لورش إصلاح إطارات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الفنان حسين محمد حسن، وشهرته أبوحجاج، ابن مدينة بني مزار في المنيا، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمد ساعات العمل لمحلات الخدمة السريعة «إصلاح إطارات السيارات»، خلال حركة سير السيارات والمركبات، داخل المدن، وعلي الطرق لتلبية احتياجات أصحاب السيارات، بإصلاح الإطارات، ومواجهه الطوارئ .

الفنان ابو حجاج يطالب وزير التنمية المحلية بالمنيا

وقال «ابوحجاج» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن إصلاح كاوتش السيارات، تعد من الخدمات العاجلة، في ظل عدم وجود، محطات وقود بها ورش إصلاح كاوتش، داخل تلك المدن .

الفنان ابو حجاج يطالب وزير التنمية المحلية بالمنيا

وأضاف «ابوحجاج» فوجئت بقيام الفرق الأمنية بتحذيري بغلق ورشة إصلاح كاوتش السيارات الخاصة بى. مؤكدين أن الغلق الساعة السادسة مساءا، وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .

«أبوحجاج» 66 سنة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء، هشام، 32 سنة، محاسب بالسعودية، ومحمود، 30 سنة، يعمل بالورشة، وابنتين متزوجتين، إحداهن مدرسة، والثانية ربة منزل

وبدأ «أبوحجاج» مسيرته الفنية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، و«فوازير رمضان» على القناة السابعة، ثم تعرف على الفنان هاني رمزي الذي قدمه في فيلم «صعيدي رايح جاي» وغيرها من الأعمال مثل «الناظر وزكي شان وغبي منه فيه واللمبي 8 جيجا».

واشتهر «أبوحجاج» بدور «أشرف» في مسلسل «الكبير قوي» مع الفنان أحمد مكي، كما شارك في مسلسلات «عريس دليفري وأزمة سكر وعصابة بابا وماما وراسين في الحلال والراجل الآخر وفندق 8 خريجة»، كما شارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عدد من الإعلانات، وبجانب عمله الفني واصل «أبوحجاج» عمله في ورشته لإصلاح إطارات السيارات لكسب قوته.