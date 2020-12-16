شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الأول الثانوي» بالمنيا يواصلون الامتحانات على «التابلت».. والتعليم: لا شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي يواصل طلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان التجريبي عن طريق التابلت، لتدريب الطلاب على الامتحانات وكيفية استخدام التابلت في امتحان نصف العام.

وشهدت المنازل وعدد من مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة المنيا، قيام الطلاب بأداء الامتحان والدخول على منصة الامتحان في التاسعة صباحا، في مادتي اللغة الإنجليزية والجغرافيا.

وأكدت مصادر تعليمية، أنها لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الأول من الامتحانات، وطمأنت الطلاب وذويهم بأن الاختبار تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة، كما أنه اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.