شكرا لقرائتكم خبر عن «مجتمع بلا أمية» ندوة بـ«تربية الطفولة المنيا» تؤكد شرط إلزام الطلاب بتعليم 8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية التربية للطفولة المبكرة، ندوة بعنوان «مجتمع بلا أمية»، حاضر فيها الدكتور هاني نادي عبدالمقصود، المنسق العام لمشروع محو الأمية بجامعة المنيا، وأحمد على محمد، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا، وحضر الندوة مسؤول العلاقات العامة بالهيئة، ومسئولة بروتوكولات الهيئة.

استهدفت الندوة تعريف طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بمشروع محو الأمية، وكيفية المشاركة والتسجيل به والعقبات التي تواجههم ووضع حلول لها، ووسائل الدعم التي تقدمها الجامعة للتحفيز على الاشتراك بالمزايا المادية والتكريم على حد سواء.

وأكد الدكتور هاني عبدالمقصود، أن محو الأمية أحد الأدوار الأساسية، التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة المجتمع المحيط، وكشف عبدالمقصود أنه وفقا لبرتوكول سبق توقيعه مع هيئة محو الأمية، لن يحصل الطالب على شهادة التخرج إلا بمحو أمية ٨ أفراد.

تضمنت الندوة أيضاً مناقشة مفتوحة مع أحمد على محمد، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا للرد على استفسارات الطالبات، بهدف تيسير إجراءات المشاركة بالمشروع، وتم أيضاً تكريم الطالبة ولاء مصطفي صقر، التي قامت بمحو أمية أكثر من ٢٥ أميا.