شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم بـ٢ جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تراجعت أسعار الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء ١٦ ديسمبر 2020، وتراوحت أسعار الطماطم من ما بين ٢.٠٠ و٥.٥٠ جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.٥٠ إلى ٢.٧٥ جنيه، والبصل من 3 إلى 5.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٥٠ جنيه، والفاصوليا ما بين ٢.٧٥ إلى ٣.٧٥ جنيه، والفلفل الرومي بـ٤ جنيهات، والثوم بـ17 جنيهًا.
سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين ١.٧٥ و٢.٧٥ جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، والخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.
أكد سيد على، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن طرح محصول بشائر الطماطم الشتوية في كل من جرجا بسوهاج وقنا وإسنا بالأقصر ومطوبس في كفر الشيخ أدى إلى انخفاض سعر الطماطم في الأسواق بشكل ملحوظ .
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