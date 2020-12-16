شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والموز البلدي بـ ١٠ جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء ١٦ ديسمبر، حيث سجل الموز البلدي 10 جنيهات، والبلح الرملي 5 والأسود 8 والبرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا والأخضر من 10 إلى 35، والأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 30 جنيها.

وسجل العنب البلدي بـ 8.5، والعنب البناتي 12 والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي 3.5 إلى 5 والتين 6.5، والبرتقال 6.5 جنيه.

فيما سجل سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان من 5 جنيهات إلى 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو «العويسي وتيمور» 30 جنيها.

وأكد سيد على، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن موجة الطقس حاليا لم تؤثر حتى الآن على أسعار الفاكهة، موضحا وفرة المعروض من بعض الاصناف.