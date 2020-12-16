شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر شكر: نصلح القديم للاستفادة منه توفيرا للنفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية قامت بإصلاح تروسيكل خاص بمجلس المدينة كان معطلا منذ سنوات وكان في طريقه للتكهين، للاستغلال الأمثل لمعدات الدولة والحفاظ عليها حيث سيتم الاستفادة منه في العمل بدلا من تركه معطل.

أضاف رئيس المدينة، أنه تم تركيب خزان وماتور للرش والتطهير ورى الحدائق التي تم إنشائها حديثا لتكون متنفس للمواطنين بالمجان فضلا عن الاستخدام في أشياء أخرى تخدم العمل.

أكد رئيس المدينة، أننا نبحث عن كل شيء داخل مجلس المدينة معطل وقديم لكى نقوم بإصلاحه وتطويره واستخدمه في أغراض تخص العمل توفيرا للنفقات وحماية المال العام المملوك للدولة.

أوضح رئيس المدينة، تجميل وتركيب صناديق القمامة بحديقة «الوردة» وجارى العمل بحديقة «السمكة» لتكون الحدائق متنفس يسعد جموع المواطنين وعائلاتهم في قرى ومدينه كفر شكر وقضاء وقت ممتع وفى مكان آمن على لهو الأطفال، مؤكدا العمل على إنشاء عدد من الحدائق العامة للمواطنين لتوفير لهم المكان الملائم للمرح والبهجة لإدخال السعادة والفرحة في نفوسهم وأسرهم بالمجان.