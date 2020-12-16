شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لسقوط أمطار غزيرة ورعدية ببورسعيد ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، تشير لتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الغربية وخاصة (الإسكندرية ومطروح)، ومناطق من القاهرة وغرب الدالتا والإسماعيلية، ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن السحب الرعدية تتقدم على الساحل الشرقى من (بورسعيد ودمياط والعريش ورفح) يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

