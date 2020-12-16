الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى بقصر الاتحادية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومن المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك". صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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