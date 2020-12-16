تعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي قائدا لقوات الدفاع الجوي



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود قائدًا لقوات الدفاع الجوي. كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بتعيين السيد علي فهمي محمد علي فهمي مستشارًا عسكريًا برئاسة الجمهورية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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