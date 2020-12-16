شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد استمرار امتحان أولى ثانوى التدريبى اليوم لجميع الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمرار الامتحان التدريبى الإلكترونى لجميع طلاب الصف الأول الثانوى العام اليوم الأربعاء رغم توقف وتعطيل الدراسة فى محافظتى القاهرة والجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الامتحان متاح للطلاب من المنزل والمدارس بالنسبة للطلاب فى المحافظات التى لم تتوقف بها الدراسة، ويؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم قد أكد أنه من الطرائف أن يحاول البعض ترويج فكرة أن امتحان أولى ثانوى أمس الثلاثاء فى أول يوم له يتم تسريبه على السوشيال ميديا لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة.

وتابع الوزير على صفحته الشخصية: هذا امتحان تدريبي ممكن الدخول عليه من 9 صباحا إلى 9 مساء لتجربة التابلت والأسئلة، لا نلقي بالا لهذه التفاهات من البعض. ممكن أى طالب يدخل ثم ينشر الامتحان وهذا لا يعنينا لأن الفكرة في التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب ولا معنى للتسريب حيث إن هذا الامتحان بلا درجات.

وذكر الوزير: نحن نعتبر هذا نموذجا استرشاديا وهو بلا درجات وبالتالي لا يجب استخدام كلمة تسريب نهائيا. ولهذا السبب سوف نستخدم نماذج امتحانية مختلفة في الشكل ومتكافئة المستوى في الثانوية العامة القادمة ولا يوجد لدينا أى مشكلة.. وبالمناسبة مسموح الدخول من المنزل وبالتالي من كتب المقال أو مروجو الشائعات لم يدركوا أن الموضوع هو امتحان تدريبي وليس امتحان مراقب.