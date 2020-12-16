محافظة الجيزة توفر وظائف خالية بشركات الاتصالات برواتب تبدأ من 3 آلاف لـ5300 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تشغيل بمحافظة الجيزة، عن توفير فرص عمل للراغبين للعمل في خدمة الكول سنتر بشركات خدمات المحمول، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه لـ5300 جنيه وتزداد تدريجيًا. شروط الوظيفة: 1- الحصول على مؤهل عالٍ 2- أقل سن 21 سنة 3- لا يقبل تشغيل الطلبة 4- اللباقة في الحديث والعلم بمخارج الحروف 5- إثبات موقف التجنيد معلومات عن الوظيفة: 1-عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة بريك 2- 5 أيام عمل في الاسبوع 3-راحة يومين 4- العمل متاح للذكور والفتيات 5- رواتب أكونت اللغة العربية 3 آلاف جنيه ومستوى اللغة العربية والإنجليزية لا يقل عن مقبول 6- رواتب أكونت اللغة الإنجليزية 4 آلاف جنيه ومستوي اللغة لا يقل عن ممتاز 7- رواتب أكونت اللغات تبدأ من 5300 حتى 12 ألف جنيه.

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