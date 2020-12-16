شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يتابع تعقيم القرى في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار، وتسليك خطوط خفض المنسوب ومتابعة أعمال التطهير والرش واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا. وجرت متابعة أعمال النظافة بقرية تيدا وتسليك خفض المنسوب وكسح مياه الأمطار بالقرية، كما تم متابعة أعمال الرش والتطهير بقرية الحدادى، حيث تم تعقيم شوارع القرية وجميع المؤسسات مكتب البريد ومساجد ومدارس ووحدة صحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، بإشراف رؤساء القرى باسم أحمد منصور، رئيس قرية الحدادي، وأحمد عبدالمنعم حمادة، رئيس قرية تيدا. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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