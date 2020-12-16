شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد القاهرة والجيزة، سقوط أمطار غزيرة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

كانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن موجة الطقس السيء ستنتهي غدا، مؤكدة: «بكرة نهاية موجة الطقس السيء وغدا سيكون هناك تفاصيل أخرى مختلفة، والأمطار ستكون متوسطة الشدة في القاهرة وغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق مدن القناة».

أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» أن كل هذه المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري ستشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة وستبدأ من فجر غدا الأربعاء.

تابعت: «لم نبدأ فصل الشتاء رسميا وسيبدأ يوم 21 ديسمبر، والشتاء الماضى شهدنا حالات جديدة من عدم الاستقرار والسنة دي في تقارير للتنبؤات الفصلية منقدرش نتوقع حاجة غير قبلها بـ48 ساعة، وبنبعتها لكل الجهات والمحافظات لتوعية المواطنين»، مؤكدة أن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله.