شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل العربات الصفراء ببعض قطارات الخطوط الفرعية بعربات مميزة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى هيئة السكة الحديد تعديلات فى تركيب بعض القطارات على الخطوط الفرعية بالوجه البحرى اعتبارًا من الجمعة المقبل حيث تستبدل العربات المطورة ذات اللون الأصفر بعربات مميزة تشمل:

- قطار 345 (الزقازيق-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 5:40 فجرآ.

- قطار 382 (المنصورة-القاهرة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 10:40 صباحًا.



- قطار 391 (القاهرة-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من القاهرة الساعة 4:35 عصرًا.

- قطار 394 (المنصورة-الزقازيق) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزة بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:25 مساء.

- قطار 47 (طنطا - دمياط) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:00 فجرًا.

- قطار 54 (دمياط - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من دمياط الساعة 11:50 صباحًا.

- قطار 56 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 2:20 ظهرًا.

- قطار 67 (طنطا - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:25 عصرًا.

قطار 66 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:00 مساءً.

