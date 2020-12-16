أمطار غزيرة على القاهرة وتحذير من الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - تساقطت أمطار غزيرة على شوارع القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، في ذروة موجة التقلبات الجوية.

وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس، وعدم استقراره، وسط انخفاض واضح في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات على القاهرة والسواحل الشمالية.

ونصح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين يعانون من الحساسية تجاه الرمال والأتربة بعدم التعرض لهذه الموجة حتى لا تتضرر صحتهم.

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