مصطفى يطلب زوجته في بيت الطاعة: "هربت وراحت اشتغلت في كباريه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "مصطفى. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطال بعودة زوجته لمنزل الزوجية، مبررًا طلبه: "كانت عاوزة تخلف وتمشي، مش راجل يحكمها".

منذ سنتين تزوج "مصطفي" (30 سنة)، سائق ميكروباص، "لبنى. م" (22 سنة)، ربة منزل، زواجًا تقليديَّا، عن طريق أحد الأقارب، يقول "اعتبرتها السيدة التي كنت أحلم بها وانتظرها واكتملت فرحتي بحملها وولادتها طفلة".

وقال الزوج إنه منذ أول يوم زواج وهو يحاول التعرف على شخصية زوجته، ودايما ما تظهر مقصرة أمامي لكني تغاضيت عن ذلك، حتى تغيرت فور خروجها من المنزل بطفلتي.

أضاف "مصطفى": "زوجتي خلال السنتين لم تتحدث عن أمها، ولم أعلم شيء عنها فعندما تقدمت لخطبتها لم أجد إلا جدتها، لذلك أقوم بمراعاة الله في معاملتها، لم أشك بها ولا بطبعها بأنها سوف تقوم بتنفيذ ما فعلته أمها قبل 22 سنة مع والدها، لكن الموضوع طلع وراثة وبالفعل تركت المنزل بعد عيد ميلاد طفلتها".

وأشار الزوج إلى علمه بهروب زوجته للعمل في أحد الكباريهات في شرم الشيخ مثل أمها، ولذا قرر اللجوء لمحكمة الأسرة ليطالب لردها لبيت الطاعة، وحملت الدعوى رقم 2086 لسنة 2019، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.