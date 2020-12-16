شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من درية شرف الدين: «حالة طلاق كل دقيقتين.. ماذا حدث للمصريين؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الدكتورة درية شرف الدين، التي سلطت الضوء، في مقالها اليوم على ظاهرة تفشى حالات الطلاق في مصر.

«شرف الدين» تحدثت عن «مؤشر يستحق أن يتوقف عنده محللو البيانات والمتخصصون في التحليل الاجتماعى والنفسى والإنسانى والاقتصادى بل والسياسى في مصر»، لافتة إلى أنه «رقم من دم ولحم، يخص كائنات إنسانية تتحول العلاقة بينها إلى مواجهات قضائية ومالية قاسية قد تستمر لشهور ولسنوات وربما لا تنتهى».

بدأت الدكتورة درية شرف الدين، مقالها قائلة: «أذهلنى ذلك الرقم، حالة طلاق جديدة في مصر كل دقيقتين وإحدى عشرة ثانية، أعدت قراءة الرقم كثيراً لأتاكد من صحته وهو الصادر حديثاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. أي ما يقرب من ثلاثين طلاقاً في الساعة الواحدة، أي سبعمائة طلاق في اليوم الواحد، وفى الشهر يتعدى الرقم واحداً وعشرين ألف حالة طلاق في مصر».

ناقشت «شرف الدين»، أسباب الطلاق القديمة والمستجدة، لافتة إلى «تصدر القاهرة رأس القائمة، وحتى الصعيد الذي كان متميزاً بصلابة بنائه الأسرى تخلخل الحال ودخل إلى الحلبة وتصدرت محافظة (قنا) مدنه وقراه».

واختتمت مقالها بالتساؤل: ماذا حدث للمصريين؟ في إشارة إلى كتاب المفكر القدير الراحل د. جلال أمين.

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