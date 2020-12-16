شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الإسلامية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأزهر صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، ندوة بعنوان: حماية اللغة العربية: الوسائل والطرائق، وذلك في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي للغة العربية.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ويشارك فيها عدد من أساتذة اللغة والإعلام، وتدور محاور الندوة حول عدة موضوعات:

-وسائل حماية اللغة العربية في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

وسائل حماية اللغة العربية في العالم الرقمي.

- جدلية الفصحى والعامية.

- حماية اللغة العربية من هجوم اللغات الأجنبية.

- نحو لغة عربية تلائم عموم الجماهير.

- قصائد شعرية عن اللغة العربية.

تبدأ فعاليات الاحتفال الساعة العاشرة صباحاً، بمقر كلية الإعلام بجامعة الأزهر.