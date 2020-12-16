شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن مشروع المونوريل بعد الموافقة على اتفاقية دعم تمويله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر، ويعد مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، أحد أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، وهو عبارة عن قطار مكهرب يسير على خط حديدى أحادى القضبان، مساره علوى عبر كوبرى ممتد، لا يتضمن تقاطعات مرورية، ونرصد أبرز المعلومات عن هذا المشروع، وفق ما أعلنته الهيئة :

- المشروع يشمل تنفيذ خطين لربط مدن بالقاهرة والجيزة الأول بأكتوبر يبلغ طوله 142 كيلو متر و يضم 12 محطة.

- الانتهاء منه خلال 3 أعوام.

- الخط الثانى بالعاصمة الإدارية ويبلغ طوله 56 كيلو بـ 22 محطة .

- الانتهاء منه خلال عامين ونصف.

- يتميز باستيعاب الكثافات العالية والتى تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة.

- المتوقع له استفادة مليون و 150 ألف راكب في خط العاصمة الإدارية.

- بينما ستصل لـ 850 ألف راكب في خط أكتوبر .

- المساهمة فى تخفيض وقت استهلاك المواطن للمواصلات بفارق 30 ساعة.