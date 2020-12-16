شكرا لقرائتكم خبر عن الوادى الجديد: استخدام الطاقة الشمسية بالمدارس من تبرعات المشروعات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، تركيب طاقة شمسية للمدارس حسب الاحتياج والكثافة الطلابية، من موارد تحصيل التبرعات الموجهة لدعم المشروعات التعليمية، في إطار خطة المحافظة باستخدام الطاقة النظيفة لترشيد الاستهلاك، وأوضح أن المقومات الطبيعية للمحافظة تسمح بالتوسع واستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة النظيفة واستخدامها.

قرر المحافظ إعداد مذكرة موجهة لوزارة التخطيط توضح موقف مديونية بنك الاستثمار القومي لدي المحافظة، لإمكانية إسقاط غرامات التأخير المحتسبة، وسرعة الانتهاء من دراسة احتياجات القري من المنازل الريفية، ووحدات الاسكان الاجتماعى بمراكز باريس وبلاط والفرافرة بما يخدم عملية التنمية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تسليم عدد 13 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي بالداخلة.