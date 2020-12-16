شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يوجه بتحصيل مستحقات الدولة من المشروعات الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة من المشروعات الاستثمارية وتحرير العقود الابتدائية للشركات الجادة في التنفيذ، كما وافق على الطلبات المقدمة من بعض الشركات بتعديل الأنشطة بشرط تسديد كافة المتأخرات وحصولها على التراخيص القانونية من الوزارات المعنية.

جاء ذلك خلال رئاسته، مساء الثلاثاء، لاجتماع مجلس إدارة خدمة المستثمرين بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة موقف المشروعات الاستثمارية المختلفة بكافة مناطق المحافظة.

وجه المحافظ بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة ومنحها مهل لتوفيق أوضاعها، مشددا على سحب المساحات غير المستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات استثمارية أخرى.

أكد المحافظ، إطلاق مبادرة لزراعة أراضي الكثبان الرملية بالطريق الدائري بغرب الموهوب بمركز الداخلة لحماية الطريق من زحف الرمال، بمنح حزمة من التيسيرات وتخفيض نسبة 50% من الرسوم، كما وجه بسرعة الانتهاء من تخصيص مساحة 200 فدانا كمشروع ظهير زراعي بقرية الشركة 55 بمركز الخارجة وطرحها للمنتفعين من الشباب للبدء في استصلاحها .