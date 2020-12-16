شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي بـ«تنشيط السياحة» لدفع الحركة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، أن المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة، عقد اجتماع افتراضيا بهدف دفع حركة السياحة، حيث اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع فريق العمل التسويقى لشركة TUI العالمية، وآخر مع ممثلى شركة Easy Jet الإنجليزية، لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، بحضور ماجد أبوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة.

خلال الاجتماعات تم مناقشة خطة العودة التدريجية المشتركة للحركة السياحية من خلال البدء في استخدام الأدوات الترويجية الفعالة والمختلفة ومنها برنامج للحملات المشتركة، خاصة حملات الـ Digital وتنظيم رحلات تعريفية للصحفيين والإعلاميين والمدونين وغيرها من آليات الترويج للمقاصد السياحية.

استعرض المهندس أحمد يوسف خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومدى التأثير الإيجابي لاكتشاف اللقاحات التي من شأنها المساهمة في عودة الحركة السياحية العالمية إلى طبيعتها مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعتزم إطلاق عدد من الحملات الترويجية بالتعاون مع كبار منظمى الرحلات العالمية في عدد من دول غرب أوروبا وخاصة؛ ألمانيا وإنجلترا ودول البنلوكس BENELUX والدول الإسكندنافية، خلال الفترة القادمة.