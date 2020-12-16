شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى لندن يبحث مع وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جيمس كليفرلى"، حيث تم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.





ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، فقد رحب الجانبان فى هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، التى ستُنظم العلاقات التجارية بينهما عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مطلع يناير 2021، كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدماً ببرامج التعاون الثنائى فى كافة المجالات، بما فى ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.

كما شهد اللقاء تشاوراً حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير البريطانى على محورية دور مصر الإقليمى وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكاً هاماً لبريطانيا.



