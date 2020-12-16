شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الحكومة ستقرر طريقة توزيع لقاح كورونا عقب مرحلة الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوية لشئون الصحة، إن كل اللقاحات أدرجت فى المراحل المختلفة، قائلا:" أى لقاح لا يمكن الموافقة عليه إلا بعد تجارب إكلينيكة وسريرية لضامن عدم وجود أعراض جانبية".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن جميع اللقاحات التى خرجت للنور أثناء أزمة فيروس كورونا وتم اعتمادها مرت بتجارب إكلينيكية ومخبرية وسريرية.

وتابع مستشار رئيس الجمهوية لشئون الصحة، أن اللقاح سيكون بالمجان والحكومة ستقرر طريقة التوزيع والاستخدام فى كل مرحلة مقبلة بعد مرحلة الأولويات، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية والمرضى وكبار السن لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهوية لشئون الصحة، أن لقاحات كورونا تخفف من الأعرض ولا تعطى مناعة كاملة ولا تغنى عن وسائل الوقاية.