شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنقل الأم كورونا لطفلها من خلال اللبن أثناء الرضاعة؟.. طبيب أطفال يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الأطفال يصابون بفيروس كورونا مثل الكبار ويعانون من أعراض "الإسهال وارتفاع فى درجات الحرارة".

ونفى أن يكون لبن الأم الحاملة للفيروس ناقلاً له بالنسبة للطفل الرضيع، لكن على الأم ارتداء قفازات حتى لا تلمس الطفل مع ارتداء الكمامة، وأضاف يونس، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة قناة ON، أن إصابات الأطفال بفيروس كورونا فى الموجة الأولى كانت عبارة عن إصابات خفيفة عن الكبار، مبينا: "إصابات الأطفال أقل بشكل يجعلها لا تلاحظ وكان التركيز على الكبار فقط وكان هناك بعض الإصابات وقتها وجرى علاجها".

يأتى ذلك مع استمرار السباق العالمى لإنتاج لقاح كورونا، حيث يبدو أن الصين قطعت أشواطا كبيرة، مع وجود أحد أهم اللقاحات صعودا وهو سينوفاك Sinovac، الذى يشق طريقه بالفعل إلى الخارج، فاللقاح الصينى يتمتع بمزايا جعله يتصدر السباق العالمى فى لقاحات كورونا، وحقق استجابة مناعية بلغت 97%، ليتغلب على لقاح فايزر، ومودرنا، كما أنه لا يحتاج للبرودة الفائقة، مما يسهل توزيعه بالدول النامية والدول الأفريقية الحارة.