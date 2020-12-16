شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ميناء الإسكندرية.. ماذا حدث وسر اشتعال النيران 7ساعات؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 7 ساعات من نشوب النيران دون وقوع إصابات نجحت الحماية المدنية فى السيطرة على حريق ميناء الإسكندرية اندلع الحريق فى الطابق الثانى بمبنى تابع لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، المخزن المكون من أرضى و4 طوابق بالمنطقة الثانية بالميناء تعاملت الحماية المدنية سريعًا وشاركت 18 سيارة فى مهمة الإطفاء، وكشفت المعاينة الأولية أن النيران أدت إلى انهيار دورين وحالت حالة الطقس السيطرة على الحريق، كما كشفت أن المخزن لمستوردين لم يسددوا الرسوم ويضم منتجات تحتوى على مواد كحولية وخمور وعطور ما ساعد على ارتفاع ألسنة اللهب واشتعالها بشكل سريع

كانت هذه تفاصيل خبر حريق ميناء الإسكندرية.. ماذا حدث وسر اشتعال النيران 7ساعات؟ فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.