شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بجامعة القاهرة تؤكد استمرار الدراسة غدا بجميع الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بجامعة القاهرة عدم تعطيل الدراسة غدا، الأربعاء، بالجامعة، لسوء الأحوال الجوية والطقس، مؤكدا استمرارها على مستوى كليات ومعاهد الجامعة كلا وفق الجدول الدراسى، ولا يوجد أى قرار صادر من الدكتور محمد عثمان الخشت حتى الآن بتأجيل الدراسة أو تعطيلها غدا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدراسة مستمرة على مستوى الكليات سواء فيما يخص التعليم عن بعد من خلال منصة الجامعة التعليمية أو الحضور المباشر بحسب طبيعة الكلية والجدول الدراسى.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر تعطيل الدراسة غداً، الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الأمطار التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكداً علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.