شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن دخول الحجر الصحى بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيدخل الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر الحساب الرسمي لنتنياهو على تويتر: "لاحقا لتحقيق وبائي أجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتانياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة".
وأوضح أن دخول الحجر الصحي يأتي "بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا".
وتابع: "رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".
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