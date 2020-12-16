شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الصحى: تغطية 58 مليون مواطن بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، أن 58 مليون مواطن مصرى مغطون تأمينيا بالخدمات الصحية والعلاجية المجانية، مؤكدا أن الهيئة تدعم وتوفر كل الخدمات للمنتفعين .
وقال الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحي فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن وزارة الصحية تدعم التأمين الصحى وتوفر كل الميزانيات التى تضمن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بشكل يليق بالمواطن.
وأضاف أن هناك عدد من الخدمات الصحية والعلاجية الكبيرة التى تم توفيرها فى الفترة الأخيرة، مضيفا أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والتقزم مستمرة بالمدارس وتؤدى خدماتها للمواطنين على الوجة الأكمل وجميع من يثبت مرضهم يتم إحالتهم للفحص الشامل وصرف العلاج .
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