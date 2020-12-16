شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يؤكد استمرار الدراسة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، استمرار الدراسة غدا على مستوى جميع كليات الجامعة داخل الحرم الجامعى وخارجه، موضحا أنه لا نيه لتعطيل اعمال دراسة بالجامعة.

وقال الدكتور ماجد نجم فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " إن هناك عدد من كليات الجامعة تشهد غدا الأربعاء امتحانات الميد تيرم، إضافة إلى أن من المفترض أن تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020 / 2021 الكشوف النهائية.