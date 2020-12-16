شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة مساعدة مديحة يسري: اتبهدلت بعد موتها وببيع مناديل في الشارع عشان اعيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عشت اخدمها 35 سنة وكانت بتقولي أنتى أغلي من ولادى ولكن بعد وفاة الفنانة مديحة يسري منذ عامين وانا اتبهدلت وببيع مناديل في الشارع قصاد محطة مترو عشان أعرف أكل وأعيش" بتلك الكلمات الممزوجة بدموع الحزن عبرت الحاجة سهير عن مأساتها التى تعيشها بعد وفاة "سمراء النيل" الفنانة القديرة مديحة يسري.

وقالت الحاجة سهير ل"الخليج 365 " اشتغلت مع الفنانة مديحة يسري وأنا عمرى 13 سنة وكنت دايما معاها في البيت عندها و كل مكان تسافر فيه كنت بروح معاها ولي ذكريات حلوة كتير معاها.

وأضافت الحاجة سهير عشت طوال هذه السنوات مع الراحلة مديحة يسري وكان لي غرفة خاصة بى داخل بيتها في الزمالك وكان كل حاجة تحتاجها تطلبها منى قبل أي حد عشان بتثق في زي ما أكون بنتها وعشت معاها أحلي سنين عمرى.

واستطردت الحاجة سهير كلامها بالدموع قائلة "اليوم اللي ماتت فيه مديحة يسري الورثة رموني في الشارع وخدوا حاجاتي وأعطونى هدومى في كيس بلاستيك ودلوقت المرض تملك منى وأصبحت وحيدة بعد وفاتها لا أملك من حطام الدنيا شيئا وببيع مناديل في الشارع عشان اعرف أكل وأعيش.

وقالت الحاجة سهير مش عاوزة حاجة من الدنيا غير انى اتعالج وأخف من الأمراض اللي عندى واتمنى حد يتكفل بعلاجى ويرحم ضعفي ووهنى كسيدة عجوز ليس لها أحد في الحياة.