فيديو.. "نوة قاسم" رعب الإسكندرية السنوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر من أشد وأخطر النوات التي تضرب محافظة الإسكندرية وتستمر لمدة 5 أيام في صورة أمطار غزيرة ورياح تصل إلى حد العاصفة.
سميت بهذا الاسم بعد غرق قاسم وهو أحد أبناء الصيادين ومنذ ذلك الحين سميت هذه النوة باسمه.
النوة التي تتوقف فيها عمليات الصيد والحياة بشكل شبه عام جاءت متأخرة عن موعدها بسبب التغيرات المناخية، والتى كان من المعتاد أن تضرب الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر فى كل عام.
أجهزة الدولة ومحافظة الإسكندرية أعلنت حالة الاستعداد التام في جميع الاحياء وشركات المرافق لاستقبال النوة والتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها وذلك بعد غرق كورنيش الإسكندرية وتعطل حركة المرور وارتفاع منسوب المياه على الكورنيش.
الآن أجهزة محافظة الإسكندرية تسابق الزمن للحد من مخاطر النوة وتصريف مياه الامطار وفتح الطريق أمام حركة المرور من خلال وضع الحواجز الخرسانية للحد من آثار الموجات التي وصلت إلى 4 أمتار ونصف استعداد للايام القادمة.
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