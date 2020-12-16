شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الرئيس طالب منذ مارس بتجهيز اعتمادات تحسبا لموجة كورونا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس السيسى طالب منذ شهر مارس الماضى بضرورة تجهيز اعتمادات مالية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مردفا: "الرئيس قالى هتكون جاهز بكام عشان لو حصل لقدر الله موجة ثانية، قلت له: كذا، قال: لا الرقم دا يزيد".

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن هناك 2.3 مليون شخص يحصلون على إعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور، بمبلغ 1.2 مليار جنيه كل شهر، مشيرا إلى أن أكثر من 500 شركة صرفت دعم الصادرات اليوم بنحو 5.6 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك ما يقرب من 700 ألف مستفيد من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، موضحا أن الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء ستكون ضمن المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحى الشامل.

وردا على تساؤل الإعلامى شريف عامر: "هل مخصصات اللقاح موجودة ومطمئنين لها؟، قال وزير المالية: "100% إن شاء الله".