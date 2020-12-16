شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان ترد على المسيئين لزوجها الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة: شوية خنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت المحامية نهاد أبو القمصان زوجة المحامى والحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة، عددا من الحقوقيين المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية دون تسميتهم أساءوا إلى زوجها الراحل، مشيرة أن منهم كانوا زملاء الجامعة، وكان الراحل سببا في دخولهم المجال الحقوقى.

نهاد أبو القمصان

وكتبت نهاد أبو القمصان عبر فيس بوك، "فى شوية خنازير لقحت على اسم المحامى العظيم وزوجى العزيز حافظ ابو سعدة بعضهم كانو معانا من أيام الجامعة أو زملاء منظمة كلنا عيش وملح مع بعض أو تنظيمات سياسية حافظ اتمرمط دفاع عنهم متطوع قدام محاكم عسكرية أو أمن دولة ، واللى زارهم فى السجن واللى خرجهم من السجن واللى كان سبب اصلا لدخولهم المجال الحقوقى".

وأضافت ،" والحقيقة ندم لانهم لوثوا اصلا الحركة الحقوقية ، فساد وتحرش وتسول وبلاوى.. لا تأسفن علي غدر الزمان لطالما رقصت علي جثث الأسود كلابا، لا تحسبن برقصها تعلو علي أسيادها تبقي الاسود أسوداً والكلاب كلابا".

وتابعت،"حافظ فى حياته كان بيسكت ترفع، لان مش معقول يرد على خنازير وكان دايما بيضغط عليا مردش رغم ان اعرف كثير قوى ، قوى منهم اليسارى الحلو اللى كان مناضل عتيد ضد الامبريالية الامريكية واشتغل خرتى واصطاد امريكية واتجوزها، ومناضل خطير ضد الصهاينة واشتغل معاهم ، والعجيب ان التنويريين بتوع حرية الجسد يتحالفوا مع السلفيين اللى بيحطوا على الستات وردة ، والاخوان وسلموهم الثورة تسليم مفتاح".

وأوضحت،"دا غير طبعا مناضلات التويتر ليهم حواديت كثييير من أول اللى راحت لشخصية مهمة من الوحشين منتهكين حقوق الانسان تطلب تمويل وقالها مش تخصصنا احنا لا مؤاخذه حكومة وانتم مجتمع مدنى ، لحد بلاوى اخلاقية لاتنفع تتقال ولا يصح نخوض فيها أنا اعرف كثير أكثر من ما اي حد يتخيل مش عارفه اكمل على منهج حافظ أبو سعدة فى الترفع وعدم الرد واللا مفيش داعى لان اللعب مع الخنازير فى الطين ممتع للخنازير لكن مقرف للمحترمين".

واختتمت،"شكرا لكل التعليقات وكل الاصدقاء المخلصين اللى كلمونى يقولو لى اوعى الغضب يسحبك لمستواهم ، ووقتك اهم وبطمنكوا .. عندكم ألف حق ورانا حاجات أهم".