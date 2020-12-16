شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف صورة من الأقمار الصناعية لعاصفة تصل بسرعات الرياح لـ50 كم فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور القمر الصناعي توضح لقطة للدورانية الشديدة التى ترافق العاصفة المتوسطية (midistorm) علي شرق المتوسط وسميت الاينا ( Elaina) تبعا لمواقع الطقس العالمية.

وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تصل سرعات الرياح إلى 50 كم في الساعة صباح يوم الخميس على سواحل بلاد الشام، موضحه أنه يبقي التأثير الأضعف للعاصفة المتوسطية علي السواحل المصرية لبعدها عن الساحل ومسارها داخل البحر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا .