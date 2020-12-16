شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: طالما وصل لقاح كورونا يجب الحصول عليه والأولى سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه طالما وصل اللقاح لا بد أن نحصل عليه واللجان الصحية تضع سلامة المواطنين في المرتبة الأولى، مشيرا إلى أن اللقاحات التى ستقرر فى مصر ويسمح باستخدامها لا بد لها من معايير عالمية موثقة داخليا وخارجيا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن الاتحاد العالمى والجهة المسئولة التى تجيز اللقاحات وتسمح بتداولها لا بد أن تكون لها معايير محددة ومرت بالتجارب المكتملة بمراحلها المختلفة وتم تجربتها على المتطوعين حتى توجزه.

وذكر أن كل اللقاحات في العالم في كل الدول والشركات مجازة بما يسمى الطوارئ، حيث اللقاحات المستعجلة نظرا لأزمة عالمية تطيح بالعالم فما سوف يجاز عالميا يطبق حسب المعايير في مصر، مضيفا أن كورونا أصبحت الآن سريعة الانتشار ولا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تجتمع بشكل دورى وتحدد الإجراءات التي تتخذ في كل مرحلة حسب ظروف الانتشار والضغوط على المستشفيات والخدمات العامة ومراعاة الاقتصاد القومى بما لا يؤثر على حياة الإنسان.

وتابع: "لو طعمت 70 % من الناس تستطيع الوصول لمناعة جيدة، حيث أن التطعيم لا يمنع المرض، تقلل حدته وشدته ومضاعفاته"، مستطردا: "أتمنى الكمامة تستمر على طول سواء بوجود كورونا أم لا، لأنها تقى من الأمراض التنفسية والأنفلونزا الموسمية أيضا، والوقاية لا زالت الأولوية الأولى حتى لو فيه تطعيمات، أنا بحضن حفيدى طالما متبعين الإجراءات الاحترازية، حضن خفيف كده".