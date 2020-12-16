"الوطنية للصحافة": إرسال بدل التدريب للمؤسسات الصحفية القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية ظهر اليوم الثلاثاء. وشددت الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

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