شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: كل اللقاحات المعتمدة عالميًا حتى الآن مازالت للاستخدام الطارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي واللقاءات والاجتماعات والدعوات، هي السبب وراء زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجدّ، خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الإصابات أصبحت «منزلية» أو عائلية، موضحًا: «كلمني أحد الأشخاص وقالي إن أحد أفراد أسرة مكونة من 12 فرد وعملوا عيد ميلاد وأصيب الـ12 شخصًا بكورونا»، مؤكدًا ضرورة العودة مرة أخرى إلى الإجراءات الوقائية السهلة التي تم اتباعها والالتزام بها منذ أن دخل الفيروس إلى مصر.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقّدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، أهم من اللقاحات نفسها، قائلًا: «الاحتياط مُهم جدًا جدًا»، مشيرًا إلى أن لجنة غدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تجتمع كل فترة مُعينة لتحديد الإجراءات التي سوف يتم اتباعها في كل مرحلة بحسب ظروف الحالة الوبائية وظروف الانتشار، وأيضًا شدة الحالات والضغط على المستشفيات، مع مراعاة الاقتصاد القومي بما لا يؤثر على حياة المواطنين.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه طالما أن اللقاح دخل إلى مصر، وتم إقراره من الجهات المسؤولة، فالطبع تناوله ليس فيه أي ضرر، مشيرًا على أن الدولة بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرورًا إلى الجهات الصحية المعنية، ووصولًا إلى اللجان المعنية، هناك توجه بأن سلامة وأمان المصريين وأمان وفعالية اللقاح أولوية أولى، قائلًا: «مفيش جدل في هذا»، وذلك بحسب المعايير العالمية المتاحة في هذا الوقت، مؤكدًا أن اللقاحات التي أُقِرت عالميًا وتم استخدامها في دولة كثيرة ليس بالضرورة أن تكون من مصدر واحد.

ولفت «تاج الدين» إلى أن كل اللقاحات التي تم إجازتها في العالم حتى هذه اللحظة، هي مُجازة فقط للاستخدام الطارئ، وذلك نتيجة للظروف الحالية للوباء، قائلًا: «كلمة تطعيم جيد أو غير جيد تعين قدرة التطعيم أو اللقاح على تكوين أجسام مناعية ضد المرض، ولكن ما هي المدة التي يمنحها هذا التطعيم للجسم من الفيروس لا يعرفها أحدًا حتى الآن، قائلًا:»إحنا عايزين كورونا يخلص السنة الجاية، وعقار كورونا هيبقى زي تطعيم الإنفلونزا بالضبط يتم تناوله كل سنة، وذلك في حال إذا ما استمر الفيروس بشكل موسمي«.