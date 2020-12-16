شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يطمئن المصريين: مُخصصات لقاح كورونا المالية «موجودة 100%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المصريين بشأن المُخصصات المالية للقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد، قائلًا: «المخصصات المالية موجودة بنسبة 100%».

وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه منذ شهر مارس الماضي، أثناء مرحلة إعداد الموازنة العامة للدولة بزيادة المبلغ المُخصص لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المُستجد.

وفي سياق آخرقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس «التأمين الصحي الشامل»، إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

وأضاف الوزير رئيس «التأمين الصحي الشامل»، بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أننا لدينا حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض.

وأوضح الوزير أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، في القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.