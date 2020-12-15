شكرا لقرائتكم خبر عن هويدا الجبالي: كلية الدراسات العليا للطفولة فريدة على مستوى الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، إن كلية الدراسات العليا للطفولة فريدة على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أن الكلية أنشأت في عام 1981 بقرار جمهوري، يخص الدراسات العليا في مجال الطفولة، مشيرة إلى ان خريج كليات الطب هو من يقوم بالدراسة في هذه الكلية.

وتابعت "الجبالي"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك قسمًا للصحة النفسية، من الممكن أن يدرس فيه خريجي كليات الآداب والتربية وكليات البنات ورياض الاطفال، لكي يكونوا أخصائيين نفسيين، وليسوا أطباء.

ولفتت إلى أن كلمة ذوي الإعاقة قد تجرح بعض الأطفال أو أهالي الأطفال، ولذلك تم إطلاق على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بأطفال تحدي الإعاقة، أو أطفال ذوي القدرات.