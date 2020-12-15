شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة تكشف عن علاج جديد يحسن من مرض التوحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، إن مركز التدريب العملي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للكلية، كان يتردد عليه يوميًا ما يقرب من 300 طفل قبل ازمة كورونا.
وتابعت «الجبالي»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المركز غير هادف للربح، وأرقام كشوفه رمزية جدًا، ورغم ذلك بعض الأهالي لا يستطيعون دفع هذه الرسوم، مشيرة إلى أن المركز يستقبل حالات من الصعيد والوجه البحري.
ولفتت إلى أن وحدة الأوكسيجين التي افتتحت حديثًا في مركز التدريب العملي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، هام جدًا، ويحسن حالة الطفل الذي لديه سمات توحد، أو أي طفل يعاني من فرط حركة.
وأشارت إلى أن الأمهات الذين لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون لديهم شعور مختلف، ويكون لديهم رغبة في تطور حالات أبنائهم بأي صورة، حتى ولو كانت بسيطة.
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