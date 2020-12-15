شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: تعليمات رئاسية بدراسة جميع اللقاحات واختيار المناسب لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، على مؤتمره الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية، قائلاً: إن أي لقاح سوف يتم تداوله في مصر لابد من ضمان أمانه وفاعليته وتأثيره بكافة الوسائل الرسمية.

وكشف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، عن موعد الاستقرار على اللقاح المناسب، قائلاً: «عندما تنتهي اللجان العلمية في مصر من الاطلاع على النتائج العلمية والنتائج السريرة الإكلينيكة».

وأكد أن تعليمات الرئيس السيسي أن نقوم كـ«لجان علمية» بدراسة كافة اللقاحات وترى المناسب لمصر، لافتاً إلى أن هذا ينطبق على اللقاح الصيني وغيره.

وحول مجانية اللقاحات بتكليف من الرئاسة، قال تاج الدين: «الاتفاقات مع الشركات ستكون بكميات تدريجية وهذا ينطبق على كافة بلدان العالم، حيث يتم وضع الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح»، مشيراً إلى أن هناك لجان علمية متخصصة تدرس أولويات توزيع لقاحات كورونا.

وحول عملية توزيع اللقاحات بتكليف من الرئاسة، قال تاج الدين «الاتفاقات مع الشركات ستكون بكميات تدريجية وهذا ينطبق على كافة بلدان العالم حيث يتم وضع الفئات الأولية للحصول على اللقاح وهناك لجان علمية متخصصة تدرس أولويات توزيع لقاحات كورونا».

وقال إن مصر اتفقت مع منظمة «جافي» وتم بالفعل توقيع اتفاق معها بمعرفة وزيرة الصحة ووزير المالية المصريين، حيث أكد وزير المالية توافر التمويل اللازم للحصول على اللقاح وحماية حياة المصريين.

ولفت إلى أن العالم به أكثر من ١٠٠ لقاح أهمها الصيني والروسي والأمريكي والأوروبي، والجهات المعنية في مصر تتابعها وتراقبها للحصول على ما يتميز بالأمان والفاعلية العالية.