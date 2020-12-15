شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في أول أيام الامتحان التجريبي لـ«أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى، الثلاثاء، الامتحانات التدريبية التجريبية، بدون درجات، على أجهزة التابلت، في مادتى اللغة العربية والأحياء، بهدف التدريب على نمط ونوعية الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد واختبار الشبكات ومنصة الامتحانات.

واستقبلت المدارس الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال المرور ببوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة، بينما أدى عدد منهم الامتحان في منازلهم.

وأعلنت الوزارة أن نحو ٩٦٧ ألف طالب أتموا الامتحان، رغم امتداده للتاسعة مساء، حيث تمت تأدية ٥٢٥ ألف امتحان لغة عربية و٤٠٠ ألف امتحان أحياء و٤٠ ألف امتحان أحياء إنجليزى و١٥٠٠ امتحان أحياء فرنسى.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة الاحتياج لاستشارة فنية، خصوصًا بالامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى، يتم التواصل على أرقام 01148970610 بتطبيق واتس آب، والخط الساخن 19368 أو الموقع الالكترونى.https://moe-complains.emis.gov.eg.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جميع طلاب الصف الأول الثانوى بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، سيؤدون الامتحانات التدريبية اليوم بالمنازل على أجهزة التابلت، نظرا لقرار تعطيل الدراسة بالمدارس نتيجة الطقس السيئ.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الطلاب يستطيعون أداء الامتحانات بالمنازل دون أي مشكلات، وهى مجرد تجربة ويستطيعون تأديتها بسلاسة من المنزل.

وأكد «شوقى» أن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى بلا درجات، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه من الطريف أن يحاول البعض ترويج فكرة أن الامتحان يتم تسريبه على السوشيال ميديا لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة.

وقرر محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحان، وأكد إحصاء أعداد الطلاب الحاضرين وتوقيع الطلاب بالحضور في المدرسة وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأعداد الحضور يوميًا والتنبيه على الطلاب تسجيل الحضور على الرابط الذي تم الإعلان عنه بالمدارس والإدارات وموقع المديرية والوزارة وتوزيعه على الطلاب بحيث يقوم الطالب بالتسجيل عليه، سواء أدى الامتحان بالمنزل أو بالمدرسة.

وقال الدكتور أحمد الضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، إن منصة الامتحانات الإلكترونية تعمل بكفاءة مع طلاب الصف الأول الثانوى.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن نصف عدد الطلاب تمكن من الدخول على منصة الامتحان خلال الساعة الأولى من بدء اللجنة.

وفى البحيرة، قال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحان والتأكيد على كل المدارس باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى في المحافظة يبلغ 30 ألفًا و401 طالب وطالبة.

وفى الإسكندرية، قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل الوزارة، إنه تم تشكيل 9 غرف عمليات لمتابعة الامتحان بواقع غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية وتحت رئاسته و8 غرف فرعية بمقر الإدارات الفرعية الثمانى، مشيراً إلى أن غرف العمليات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى، سواء من صعوبة الدخول إلى المنظومة أو الأمور الفنية الخاصة بالامتحان.

وفى المنيا، أكد عدد من مديرى المدارس أن هناك التزاما كبيرا من الطلاب بالحضور، سواء في اليوم الدراسى، أو الحرص على أداء الامتحان التجريبى، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة أي معوقات قد تواجههم في الامتحان الأساسى.

وفى القليوبية، تفقد عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، مدرسة السادات الثانوية بشبلنجة، حيث تجرى الامتحانات، وشدد على ضرورة تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية كل يوم عقب أداء الامتحان، علاوة على تعقيم الطرقات ودورات المياه، كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وفى الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول الوزارة، إن هناك متابعة مستمرة للامتحان التجريبى على جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن غرف العمليات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى، سواء من صعوبة الدخول إلى المنظومة أو الأمور الفنية المتعلقة بالامتحان.

وفى المنيا، أعلن محمد فؤاد الرشيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قيام 28952 طالبًا وطالبة، بالصف الأول الثانوى، أداء الامتحان التجريبى بمادتى اللغة العربية والأحياء، داخل 127 مدرسة، من بينها 117 مدرسة حكومية، و10 مدارس خاصة.

وفى المنوفية، أكد أحمد سويد، وكيل الوزارة، أن المديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب، مشيرًا إلى أنه تفقد الاختبار الإلكترونى التدريبى لطلبة الصف الأول الثانوى بمدرسة ياسر فريج «الثانوية الجديدة بنات سابقًا» التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وللتعرف على المشكلات التي يتم رصدها، سواء على مستوى الشبكات أو منصة الامتحان.

وفى كفرالشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى سوى من أحد الطلاب الذي لم يستطع الدخول على الموقع وتم توجيهه لمعرفة طرق الدخول، كما أن هناك 3 إدارات تعليمية، تقوم مدارسها بالامتحان من منازل الطلاب على التابلت، لكونهم في إجازة بموجب قرار المحافظ.

وفى الأقصر، أكد عبداللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم، انتظام الامتحانات في ٣٥ مدرسة ثانوية بجميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات أفادت بدخول جميع الطلاب على منصة الامتحانات ولم تحدث أي مشكلات في شبكات الإنترنت بالمدارس، ولم تتلق غرفة العمليات أي مشكلات من الطلاب الذين أدوا الامتحان بالمنزل أو المدارس.

وفى شمال سيناء، شكلت مديرية التربية والتعليم غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش، لمتابعة الامتحانات، وقال حمزة رضوان، وكيل الوزارة، إن الامتحانات تجريبية، وتهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما تساعد الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد، مشيرًا إلى تدريب جميع المعلمين والمصححين على منظومة العمل الإلكترونى، وهناك مركز واحد للتصحيح في ديوان عام المديرية.

وفى بنى سويف، وجه المحافظ الدكتور محمد غنيم، مدير مديرية التربية والتعليم، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات والتصدى الفورى لأى شكوى، حرصًا على صالح الطلاب.