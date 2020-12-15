شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تنظم لقاءً تفاعليًا حول «دور الكنيسة في زمنِ المِحن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً تفاعليًّا على برنامج التواصل الإليكتروني، اليوم الثلاثاء، بعنوان «الكنيسةُ الخادمةُ في زمنِ المِحَن» وذلك بمشاركة الدكتور القس كريستوفر رايت رئيس مؤسسة لانجهام الدولية، وأستاذ الدراسات الكتابية وأخلاقيات العهد القديم في عدد من الجامعات العالمية والأكاديميات اللاهوتية، وذلك بحضور أكثر من ٢٠٠ مشارك من القيادات الدينية والخدام والرعاة من مختلف المحافظات.

وقال رئيس الإنجيلية: «نرحب بالدكتور القس كريستوفر رايت أحد أهم أساتذة الدراسات اللاهوتية، وصديق عزيز ومحب مخلص لمصر والشعب المصري، كما نقدِّر خدمته العظيمة التي يقدمها للكنيسة؛ فنحن نحتاج في حياتنا اليوم، وفي ظل تداعيات وباء كوفيد-19 على العالم، إلى رؤية ودور حقيقي للكنيسة الخادمة في زمن المِحَن».