شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: اليوم بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية ظهر الثلاثاء. وتؤكد الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في اجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر «الوطنية للصحافة»: اليوم بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات القومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.