شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لطلاب بيطري وزراعة سوهاج لـ«الرقابة الصحية على اﻷلبان واللحوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز جودة سلامة الغذاء بجامعة سوهاج، دورة تدريبية لطلاب كليتي الطب البيطري والزراعة بالجامعة، عن «الرقابة الصحية على اﻷلبان واللحوم»، والتي استمرت لمدة يومين بقاعة تنمية القدرات بمجمع المدرجات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، إن الدورة ناقشت كيفية إنتاج لبن صحي وسليم صالح للإستهلاك اﻷدمي وللتصنيع، بالإضافة إلى شرح أنواع اﻷمراض التي تنتقل عن طريق اﻷغذية والفرق بينها وبين أمراض التسمم الغذائي، وأيضاً توضيح أهمية معرفة أنواع اﻷمراض المشتركة بين اﻹنسان والحيوان.

وذكرت الدكتورة عبير محمود، مديرة المركز، بأنه شارك في الدورة 21 طالبًا وطالبة من كليتي الزراعة والطب البيطري، موضحة أن الدورة تناولت كيفية تنظيم دورة اﻹنتاج والفطام للعجول، وعملية التكوين واﻹدرار للإفرازات اللبنية، والفحص الظاهري للحيوانات قبل وبعد عملية الذبح، وأيضا إجراء اﻹختبارات الحقلية للكشف على إلتهاب الضرع الخفي، وطرق الكشف عن غش وفساد اللحوم وفحصها قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى معرفة الأجزاء التي تعدم من الذبيحة في حالة وجود بعض الأمراض عند إكتشافها بعد فحصها.